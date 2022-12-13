Глава МЗС Литви закликав ФРН передати Україні танки Leopard

Габріеліус заявив, що Україна може навіть зіткнутися з "фундаментальним дефіцитом боєприпасів", інформує ZN.ua.

Глава МЗС Литви закликав ФРН передати Україні танки Leopard
© Deutsche Welle

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс закликав ФРН та інших союзників поставити Україні сучасні системи озброєння, зокрема, танки Leopard чи Abrams, інформує Spiegel.

"Зброя радянського зразка закінчується не тільки в Україні, а й всюди. Така зброя та боєприпаси більше не виробляються або виробляються в дуже малій кількості", - наголосив Ландсбергіс.

За його словами, наша країна може навіть зіткнутися з "фундаментальним дефіцитом боєприпасів".

"Найкращі нові типи зброї, які можна поставити зараз, - це західні основні бойові танки, такі як німецький Leopard або американський Abrams", - наголосив Ландсбергіс.

Leopard 2 — основний бойовий танк, був розроблений у 1979 році. На озброєння його взяли збройні сили Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Всього випущено 3200 танків цієї моделі.

Нагадаємо, ще у вересні міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що країна не постачатиме в Україну танки Leopard, бо домовилася про це з партнерами, які теж цього не роблять. Та посол США в ФРН Емі Гутман заявила, що хоча Штати й цінують німецьку допомогу Україні, проте кожна держава сама обирає, як саме підсилити українське військо.


Анна Конюченко, ZN.ua





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