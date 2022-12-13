В Україні розсекретили генералів РФ, які наказували захоплювати Харківщину: фото

Українські правоохоронці встановили шістьох осіб із вищого командування Західного військового округу Збройних сил Росії, які керували захопленням Харківською областю, інформує Апостроф .

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Зазначається, що викривати воєнних злочинців країни-агресора вдалося співробітникам СБУ , Нацполіції та Офісу Генерального прокурора.

У результаті розслідування їм вдалося встановити, що на початку війни ці особи віддали накази російському війську "прорвати" державний кордон України і штурмувати населені пункти Харківщини. Також сприяли створенню російських окупаційних адміністрацій під час тимчасового захоплення частини області.

Йдеться про:

заступника командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майора Трубієнка Т.М.;

командуючого 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанта Іванаєва А.С.;

начальника штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майора П’ятаєва А.Ю.;

командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майораТерещенка М.А.;

командира 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майора Авдєєва О.В.;

командира 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майора Слєпцова В.В.

СБУ та оперативники Нацполіції мають докази, які доводять вину російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

"На цій підставі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України", - зазначили у пресслужбі.