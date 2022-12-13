В Україні розсекретили генералів РФ, які наказували захоплювати Харківщину: фото

Українські правоохоронці встановили шістьох осіб із вищого командування Західного військового округу Збройних сил Росії, які керували захопленням Харківською областю, інформує Апостроф.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки.

Зазначається, що викривати воєнних злочинців країни-агресора вдалося співробітникам СБУ, Нацполіції та Офісу Генерального прокурора.

У результаті розслідування їм вдалося встановити, що на початку війни ці особи віддали накази російському війську "прорвати" державний кордон України і штурмувати населені пункти Харківщини. Також сприяли створенню російських окупаційних адміністрацій під час тимчасового захоплення частини області.

Йдеться про:

  • заступника командуючого Західним військовим округом зс рф генерал-майора Трубієнка Т.М.;
  • командуючого 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-лейтенанта Іванаєва А.С.;
  • начальника штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майора П’ятаєва А.Ю.;
  • командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майораТерещенка М.А.;
  • командира 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу зс рф генерал-майора Авдєєва О.В.;
  • командира 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майора Слєпцова В.В.

СБУ та оперативники Нацполіції мають докази, які доводять вину російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.

"На цій підставі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України. Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України", - зазначили у пресслужбі.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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