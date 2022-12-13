FT: Україна вичерпує свої запаси боєприпасів для ППО через російські ракетні обстріли

Експерти попереджають, що Україна може опинитися в ситуації, коли в неї більше не буде чим збивати російські ракети і безпілотники, і наслідки будуть дуже небезпечними, інформує ZN.ua.

FT: Україна вичерпує свої запаси боєприпасів для ППО через російські ракетні обстріли
© Олексій Резніков / Twitter

Вже два місяці поспіль Росія завдає удари по українській електромережі, намагаючись занурити країну в пітьму і зламати її волю до оборони взимку. Але під час останнього обстрілу, який відбувся 5 грудня, лише 10 з 70 ракет змогли пробитися через українську протиповітряну оборону.

Перехоплення 87% ворожих ракет говорить про підвищену ефективність української системи ППО, яка здебільшого складається з радянських установок. Їх посилює сучасна західна техніка і покращені підходи.

«Однак, Київ спалює свої боєприпаси з тривожним темпом, вступивши з Москвою у битву на виснаження запасів. З одного боку йдеться про запаси російських високоточних ракет, а з іншого - українських засобів для перехоплення. Саме тому Київ закликає своїх західних партнерів передати більш сучасні системи класу «земля-повітря», які відповідають стандартам НАТО», - пише Financial Times.

«Якщо по нам запускають сотні ракет, ми збиваємо 70-80% з них. Закінчуються наші запаси чи ні? Звісно ж, закінчуються», - сказав представник ВПС України полковник Юрій Ігнат.

Голова ГУР генерал-майор Кирило Буданов минулого тижня сказав, що у Росії теж закінчуються запаси крилатих ракет. І з його оцінками погоджується багато західних аналітиків.

«Їм вистачить ракет ще на кілька масивних атак», - сказав Буданов, додавши, що виробництво нової зброї - це досить повільний процес.

Financial Times нагадує, що Росія почала свою кампанію майже щотижневих обстрілів критичної інфраструктури України 10 жовтня. Тоді в Києві підтвердили, що українські сили змогли збити 54% безпілотників і ракет. Результатом обстрілу стало серйозне пошкодження об’єктів системи постачання електроенергії. 23 листопада 76% російських ракет були збиті.


Лесь Димань, ZN.ua





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