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2022-12-13
Китай заборонив експорт до Росії «стратегічно важливих» процесорів – ЗМІ
Російські виробники розглядали їх як заміну Intel.
Китай заборонив експорт своїх процесорів до Росії© Pixabay
Китай заборонив експорт до Росії процесорів Loongson на власній архітектурі LoongArch, повідомляє російський
За даними видання, низка російських виробників електроніки вже тестувала китайські процесори, і вважає, що вони могли б стати заміною Intel у разі заборони так званого «паралельного імпорту». Поки що ноутбуки на базі Loongson доступні для замовлення в РФ на AliExpress, а учасники ринку сподіваються знайти спосіб поставки технології.
Фаїна Вауліна, ZN.ua