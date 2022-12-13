Китай заборонив експорт до Росії «стратегічно важливих» процесорів – ЗМІ

Китай заборонив експорт до Росії процесорів Loongson на власній архітектурі LoongArch, повідомляє російський "Комєрсант" з посиланням на власні джерела. Зазначається, що рішення пов'язане з тим, що технологія визнана стратегічно важливою та використовується у військово-промисловому комплексі Китаю.

За даними видання, низка російських виробників електроніки вже тестувала китайські процесори, і вважає, що вони могли б стати заміною Intel у разі заборони так званого «паралельного імпорту». Поки що ноутбуки на базі Loongson доступні для замовлення в РФ на AliExpress, а учасники ринку сподіваються знайти спосіб поставки технології.