Лукашенко призначив наступника Макея та нового командувача ВПС і військами ППО

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко призначив нових міністра закордонних справ та командувача Військово-повітряних сил і військ ППО, повідомляє державне агентство « Белта ».

Наступником померлого Владзіміра Макея на посаді очільника МЗС Білорусі став його перший заступник Сєргєй Алейник. Замкомандувача ВПС та військ ППО Андрєй Лук'янович був підвищений до командувача.

За словами Лукашенка, він уже обговорив з Алейником і Лук'яновичем «усі нюанси їхньої майбутньої діяльності на нових постах».

Звертаючись до Алейника, самопроголошений президент Білорусі зазначив: «Нелегко буде». У сфері відповідальності командувача ВПС «теж непроста ситуація», додав Лукашенко.