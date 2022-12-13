В Ірані вперше публічно стратили учасника протестів. Він був засуджений за вбивство двох військових

Це друга страта учасників протестів. Перша відбулась у закритому режимі, інформує ZN.ua.

В Ірані вперше публічно стратили учасника протестів. Він був засуджений за вбивство двох військових
© Iran Human Rights

Влада Ірану в понеділок повідомила, що публічно повісила Маджидреза Рахнаварда, засудженого за вбивство двох співробітників воєнізованого підрозділу. Це другий смертний вирок, винесений протестувальникам, відколи Ісламська Республіка почала придушення антиурядових демонстрацій, що спалахнули у вересні, передає The New York Times.

Державне інформагентство Mizan розмістило зображення молодої людини у світлому одязі з покритою головою, що висить на мотузці, прикріпленій до крана у темний час доби.

Рахнаварда звинуватили в тому, що минулого місяця в північно-східному іранському місті Мешхед він убив ножем двох членів ополчення Басідж - добровольчого формування в цивільному, що входить до складу Корпусу вартових ісламської революції - і поранив ще чотирьох людей. Його арештували 19 листопада, коли він планував тікати з Ірану. Суд визнав Рахнаварда винним у "веденні війни проти Бога". Його засудили у присутності його адвокатів, свідків та "членів сімей мучеників", тобто родичів жертв, на процесі, який розпочався 29 листопада. Mizan повідомив, що "Рахнавард визнав свою помилку і дійшов висновку, що протестувальники були неправі".

Іранські активісти та громадські діячі назвали судовий процес "знущальним" і заявили, що Рахнаварду було відмовлено у дотриманні процесуальних норм.

"Маджидрез Рахнавард був засуджений до смерті на підставі вимушених зізнань, після кричуще несправедливого процесу і показового судового розгляду", - йдеться в заяві Махмуда Амірі-Могаддама, директора організації Iran Human Rights. "Існує серйозний ризик масових страт протестувальників", - додав він.

Організація 1500 Tasvir, яка ділиться інформацією про протести, написала у Twitter, що мати Рахнаварда відвідувала його у в'язниці, але їй не сказали, що його стратять.

Інформаційне агентство Human Rights Activist, іранський опозиційний сайт, що базується в США, повідомило, що Рахнаварду було 23 роки і до арешту він працював у магазині фруктів у Мешхеді.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила у понеділок, що Європейський Союз запровадить нові санкції проти “вартових революції”.

"Ми націлені зокрема на тих, хто несе відповідальність за страти, насильство над невинними людьми", - сказала Бербок журналістам у Брюсселі.

Мешхед, як і інші міста Ірану, був ареною запеклих протестів протягом останніх трьох місяців проти чинної влади Ісламської Республіки. Протести спалахнули у вересні після того, як "поліція моралі" довела до смерті 22-річну Махсу Аміні за те, що вона "неправильно носила хіджаб".

Рахнавард - один з 11 протестувальників, які були засуджені Тегераном до страти, за даними неурядової організації Iran Human Rights, яка базується в Осло. Минулого тижня іранський уряд оголосив, що повісив 23-річного в'язня, звинуваченого в перекритті вулиці в Тегерані та нападі з мачете на члена Басідж. Його також звинуватили у “розв'язанні війни проти Бога”.

Страти були розцінені як посилення реакції уряду на демонстрації та спроба залякати протестувальників, які закликали до припинення правління клерикалів.

За даними організації Iran Human Rights, в ході загальнонаціональних протестів, що ще тривають, загинуло не менше 458 осіб, у тому числі 63 дитини, і ще тисячі були арештовані.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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