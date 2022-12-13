Під час розмінування в Донецькій області загинули троє піротехніків

Медики борються за життя ще двох постраждалих.

Під час розмінування в Донецькій області загинули троє піротехніків
Фото ілюстративне
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Під час проведення розмінування в місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області в понеділок, 12 грудня, здетонував ворожий вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого загинули троє піротехніків Державної служба України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

Вибух забрав життя Євгена Сагайди 1998 року народження – начальника відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення; Олександра Кулініча 2000 р. н. – начальника відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління ДСНС; і Максима Лизі 1979 р. н. – старшого водія-сапера відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління.

Крім цього, двоє фахівців отримали поранення. Наразі медики борються за їхні життя.


Максим Царук, ZN.ua





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