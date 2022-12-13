У трьох комітетах Ради змінили голів

Зокрема перестановки торкнулися бюджетного комітету

У трьох комітетах Ради змінили голів
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Депутати Верховної Ради України провели ротації у трьох комітетах парламенту — бюджетному, з питань регіонального розвитку та з прав людини, інформує ZN.ua.

Так, у бюджетному комітеті Роксолану Підласу (фракція "Слуга народу") призначено головою замість колеги із фракції Юрія Арістова. Останній перейшов на посаду заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Комітет з регіонального розвитку тепер очолюватиме голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк, а попередній керівник Андрій Клочко працюватиме в комітеті на правах його члена.

Парламентський Комітет з прав людини очолив тепер депутат “Слуги народу” Андрій Задорожній. Комітет був без голови з липня, відколи Дмитро Лубінець склав повноваження депутата після призначення на пост уповноваженого з прав людини.


Ірина Знась, ZN.ua





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