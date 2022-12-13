WSJ: Який мир в Україні потрібен США?

Американський вчений пояснив, чому Вашингтону потрібно вже зараз почати готуватися до відновлення миру в Україні, інформує ZN.ua.

WSJ: Який мир в Україні потрібен США?
© unsplash/haroldrmendoza

Стрепенувшись від підйому ревізіоністичних режимів в Китаї, Росії і Ірані, союзники на Заході знову пригадали життєво важливу істину: в мирні часи потрібно готуватися до війни. Але протилежне теж правда: в часи війни потрібно готуватися до миру.

Війна, яку Владімір Путін почав проти України, - це найбільший конфлікт в Європі з 1945 року. І він продовжує погіршуватися. З приходом зими Росія посилила свою варварську кампанію зі знищення української енергетичної інфраструктури, намагаючись таким чином змусити Україну здатися. Але й Київ відповідає на це ескалацією, завдаючи удари по цілях на території Росії.

«Навіть продовжуючи допомагати Україні, американці повинні почати думати про те, який мир вони хочуть. Це поки що не питання мап. Ми не знаємо, де будуть стояти армії, коли серйозні мирні переговори розпочнуться. А військові факти на місцях будуть визначальними для торгів про території. Але якщо відкласти кордони в бік, укладання миру - це важке завдання», - пише в статті для Wall Street Journal американський вчений, професор з міжнародних відносин Бард-коледжу і колишній редактор журналу National Interest Волтер Рассел Мід. Він також був викладачем міжнародних відносин в Єльському університеті.

Мід зауважує, що Польща досі намагається відбудувати своє суспільство після років комуністичного режиму. І його польські друзі часто йому кажуть, що «легше перетворити акваріум в рибний суп, ніж рибний суп знову в акваріум». На думку автора, США хочуть кількох речей від миру в Україні.


Лесь Димань, ZN.ua





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