МАГАТЕ на усіх АЕС України розмістить свої технічні місії на постійній основі

Це може підвищити технічну й технологічну безпеку станцій, інформує ZN.ua.

МАГАТЕ на усіх АЕС України розмістить свої технічні місії на постійній основі
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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір відправити технічні місії на всі атомні станції в Україні. Планується, що вони працюватимуть на станціях на постійній основі, повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Український прем'єр так оцінив ініціативу: "Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку".

Шмигаль та Гроссі також обговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.


Олена Середа, ZN.ua





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