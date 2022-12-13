МАГАТЕ на усіх АЕС України розмістить свої технічні місії на постійній основі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір відправити технічні місії на всі атомні станції в Україні. Планується, що вони працюватимуть на станціях на постійній основі, повідомив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Український прем'єр так оцінив ініціативу: "Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку".

Шмигаль та Гроссі також обговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.