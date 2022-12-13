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2022-12-13
МАГАТЕ на усіх АЕС України розмістить свої технічні місії на постійній основі
Це може підвищити технічну й технологічну безпеку станцій, інформує
© 24 канал
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір відправити технічні місії на всі атомні станції в Україні. Планується, що вони працюватимуть на станціях на постійній основі,
Український прем'єр так оцінив ініціативу: "Незалежні експерти організації працюватимуть на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку".
Шмигаль та Гроссі також обговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.
Олена Середа, ZN.ua