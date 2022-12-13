Через війну в Україні Путін не в змозі фінансувати свій вплив у інших країнах – ISW

Україна – це пріоритет Путіна, тому він перекидає сюди техніку з Сирії і Нагірного Карабаху, інформує ZN.ua.

Через війну в Україні Путін не в змозі фінансувати свій вплив у інших країнах – ISW
© Getty Images

Війна в Україні все дорожче обходиться для Кремля. Відтак Росія не здатна фінансувати свій вплив та присутність в інших країнах світу. Фактично Україна стала пріоритетом для Владіміра Путіна. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 12 грудня.

ISW зокрема посилається на інформацію британської розвідки про те, що витрати Росії на оборону значно зросли і становитимуть понад 30% бюджету на 2023 рік.

«Вартість російської війни в Україні ймовірно продовжить підривати геополітичні кампанії президента Росії Владіміра Путіна. – йдеться у звіті ISW. – Таким чином, Путін продовжує витрачати свій бюджет на війну в Україні, і йому, можливо, доведеться перестати фінансувати інші міжнародні чи внутрішні кампанії в цьому процесі. ISW вже давно оцінює, що російські війська переміщують обладнання та особовий склад з інших зон конфліктів, таких як Сирія та Нагірний Карабах, і можуть скасувати пріоритет інших бойових дій і залучень м’якої сили на користь тривалої війни в Україні».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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