Ми не збираємося робити з Росією те, що Путін робить зі своїми сусідами – Дуда

Польський президент відповів тим, хто говорить про гарантії безпеки для РФ, інформує ZN.ua.

Ми не збираємося робити з Росією те, що Путін робить зі своїми сусідами – Дуда
© twitter.com/prezydentpl

Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про безпекові гарантії для Росії, сказав, що його держава не буде нападати на чужу країну і вбивати її громадян, про це повідомляє видання RP.

"Що ми можемо гарантувати Росії, так це те, що ні в кого немає наміру нападати на Росію, вбивати простих російських громадян. Ми можемо гарантувати це президенту Путіну – ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами. І я гарантую це Росії", – наголосив польський лідер.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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