Ми не збираємося робити з Росією те, що Путін робить зі своїми сусідами – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про безпекові гарантії для Росії, сказав, що його держава не буде нападати на чужу країну і вбивати її громадян, про це повідомляє видання RP.

"Що ми можемо гарантувати Росії, так це те, що ні в кого немає наміру нападати на Росію, вбивати простих російських громадян. Ми можемо гарантувати це президенту Путіну – ми не збираємося робити з Росією те, що він робить зі своїми сусідами. І я гарантую це Росії", – наголосив польський лідер.