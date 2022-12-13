Зеленський закликав Росію піти з України на Різдво

Президент України Володимир Зеленський запропонував Росії вивести свої війська та техніку з нашої країни на Різдво. За словами Зеленського, це рішення покаже, чого насправді хочуть у Москві.

«Було б правильно саме на це Різдво розпочати виведення російських військ із міжнародно визнаної території України. Я не бачу причини, чому Росії не зробити це зараз. Відповідь із Москви покаже, чого там справді хочуть», - зазначив Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на саміті G7.

Він також нагадав про те, що наближаються зимові свята: Різдво за григоріанським та юліанським календарями (відзначаються 25 грудня та 7 січня – ред.), Новий рік – час думати про мир, а не агресію.

«Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії», - сказав президент.

Якщо Росія здійснить виведення військ з України, цим буде забезпечено надійне припинення бойових дій, додав Зеленський. Президент України закликав партнерів підтримати цей заклик.