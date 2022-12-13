Британія може розглянути питання надання Україні зброї більшої дальності

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес буде відкритим до розгляду питання передачі українським захисникам озброєнь більшої дальності, якщо війська РФ продовжуватимуть бити по цивільній інфраструктурі нашої держави. Про це він заявив у відповідь на запитання колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо можливості відправки Києву ракетних систем для знищення чи пошкодження ворожих пунктів запуску безпілотників у парламенті, пише The Guardian .

"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми могли б надати. Ми також маємо потенційні системи озброєнь, які є більш далекобійними. І якщо росіяни будуть продовжувати націлюватися на цивільні райони і намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду відкритим для того, щоб побачити, що ми будемо робити далі", – зазначив Воллес.