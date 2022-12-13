Російські окупанти почали мобілізувати жінок у Донецьку – Генштаб

Війська держави-агресора намагаються таким чином доукомплектувати підрозділи для війни проти України, інформує ZN.ua.

Російські окупанти почали мобілізувати жінок у Донецьку – Генштаб
Фото ілюстративне
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські загарбники почали призивати в межах примусової мобілізації на війну проти України жительок тимчасово окупованого Донецька. Так ворог намагається поповнити втрати особового складу й доукомплектувати підрозділи першого армійського корпусу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

“28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк”, – з’ясували наші військові.


Максим Царук, ZN.ua





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