Російські окупанти почали мобілізувати жінок у Донецьку – Генштаб

Російські загарбники почали призивати в межах примусової мобілізації на війну проти України жительок тимчасово окупованого Донецька. Так ворог намагається поповнити втрати особового складу й доукомплектувати підрозділи першого армійського корпусу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні .

“28 осіб жіночої статі вже призвано та направлено на підготовку Калінінським районним військовим комісаріатом міста Донецьк”, – з’ясували наші військові.