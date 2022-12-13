Росія щомісяця виготовляє близько 40 нових крилатих ракет – розвідка

Росія поповнює запаси крилатих ракет, щомісяця виробляючі близько 40 нових, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

У розмові із журналістами The New York Times Скібіцький розповів, що від 24 лютого російські збройові заводи випустили 240 ракет Х-101 повітряного базування і близько 120-и «Калібрів» морського базування.

На використання окупантами нещодавно створених ракет вказують й фрагменти, виявлені слідчими після нещодавнього масованого удару РФ , розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Британська спільнота розслідувачів Conflict Armament Research, яка ідентифікує та відстежує зброю і боєприпаси, що використовуються у війнах, підтверджує: виробництво ракет у Росії триває, попри санкції Заходу.