Росія щомісяця виготовляє близько 40 нових крилатих ракет – розвідка
Агресор спустошує власні запаси, однак розраховувати на те, що вони вичерпаються не варто, інформує
Росія поповнює запаси крилатих ракет, щомісяця виробляючі близько 40 нових, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
У розмові із журналістами
На використання окупантами нещодавно створених ракет вказують й фрагменти, виявлені слідчими після нещодавнього масованого удару РФ, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Британська спільнота розслідувачів Conflict Armament Research, яка ідентифікує та відстежує зброю і боєприпаси, що використовуються у війнах, підтверджує: виробництво ракет у Росії триває, попри санкції Заходу.