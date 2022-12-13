Росія щомісяця виготовляє близько 40 нових крилатих ракет – розвідка

Агресор спустошує власні запаси, однак розраховувати на те, що вони вичерпаються не варто, інформує ZN.ua.

Росія щомісяця виготовляє близько 40 нових крилатих ракет – розвідка
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Росія поповнює запаси крилатих ракет, щомісяця виробляючі близько 40 нових, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

У розмові із журналістами The New York Times Скібіцький розповів, що від 24 лютого російські збройові заводи випустили 240 ракет Х-101 повітряного базування і близько 120-и «Калібрів» морського базування.

На використання окупантами нещодавно створених ракет вказують й фрагменти, виявлені слідчими після нещодавнього масованого удару РФ, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Британська спільнота розслідувачів Conflict Armament Research, яка ідентифікує та відстежує зброю і боєприпаси, що використовуються у війнах, підтверджує: виробництво ракет у Росії триває, попри санкції Заходу.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
В Німеччині підтвердили надання 24 нових самохідних гаубиць УкраїніВ Німеччині підтвердили надання 24 нових самохідних гаубиць Україні
FT: Україна вичерпує свої запаси боєприпасів для ППО через російські ракетні обстрілиFT: Україна вичерпує свої запаси боєприпасів для ППО через російські ракетні обстріли
Іран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії – AxiosІран планує обмежити радіус дії ракет, які відправляються до Росії – Axios
Відсутність масованих ракетних ударів говорить про те, що ворог до них готується – ЗеленськийВідсутність масованих ракетних ударів говорить про те, що ворог до них готується – Зеленський
Як українська розвідка звільняла села під Сватовим: відео та картаЯк українська розвідка звільняла села під Сватовим: відео та карта
NYT: Суперечка навколо передачі німецьких ракет Patriot Польщі викрила розбіжності в Європі щодо УкраїниNYT: Суперечка навколо передачі німецьких ракет Patriot Польщі викрила розбіжності в Європі щодо України
Продавав награбоване росіянам: під Миколаєвом затримали підлого злодія, кадриПродавав награбоване росіянам: під Миколаєвом затримали підлого злодія, кадри
Газопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянамиГазопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянами
Росіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідкаРосіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідка
ЗСУ готуються відбивати нові ракетні удари росіянЗСУ готуються відбивати нові ракетні удари росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости