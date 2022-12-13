NYT: Суперечка навколо передачі німецьких ракет Patriot Польщі викрила розбіжності в Європі щодо України

Гіркий політичний і дипломатичний розрив між Німеччиною і Польщею - важливими членами НАТО і ЄС - погіршився ще більше після того, як Росія почала війну проти України, підриваючи згуртованість і солідарність в обох організаціях.

Токсичну природу відносин між ними підкреслила нещодавня пропозиція Берліна передати Варшаві дві батареї дорогих і дефіцитних ракетних систем Patriot. Пропозиція прозвучала після того, як українська ракета, збившись з курсу, впала на польській території поблизу міста Пшеводув. Польща спочатку погодилася прийняти ракети Patriot, а потім відмовилася. Польська сторона потім почала наполягати, щоб батареї розгорнули в Україні. Але НАТО на це не погодився б, тому що американськими системами повинні були б все одно керувати військові альянсу, - пише New York Times .

Після значного занепокоєння союзників і публічної критики Варшава, схоже, знову погодилася прийняти ракети.

«Вся ця історія ніби рентген жалюгідних польсько-німецьких відносин. Вони виявилися гіршими, ніж я думав. А я спостерігаю досить давно», - сказав регіональний директор німецького Фонду Маршалла у Варшаві Міхал Барановський.

Видання пояснює, що у Польщі склалася історична недовіра до Німеччини, яка черпає свій початок з часів Другої світової війни, яка почалася з вторгнення нацистів Адольфа Гітлера в польську державу. Також Варшава критично ставилася до німецької «східної політики», яка почалася ще в часи Холодної війни передбачала зближення з Москвою і країнами в Центральній і Східній Європі під окупацією СРСР.