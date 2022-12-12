Продавав награбоване росіянам: під Миколаєвом затримали підлого злодія, кадри

Продавав награбоване росіянам: під Миколаєвом затримали підлого злодія, кадри

На Миколаївщині зловили колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців.

Про це повідомляє СБУ.

Так, на своїй торговій точці зрадник реалізовував продукцію, яку викрали окупанти з міських магазинів. Серед них автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів.

"Більшість отриманих доходів передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом. Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався "залягти на дно", - заявили в СБУ.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.

Наразі фігурант повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Раніше повідомлялося, що на виїзді з Херсона прикордонники затримали чоловіка, який віз 400 злитків алюмінію.

Так, 9 грудня на одному з блокпостів на виїзді з Херсона прикордонники зупинили позашляховик, яким місцевий мешканець намагався вивезти близько 400 кілограмів зливків алюмінію.

Про це повідомив Херсонський прикордонний загін ДПСУ.

Відповідних документів на вантаж чоловік не мав, тому прикордонники про цей випадок повідомили в поліцію.

З'ясувалося, що напередодні пограбували один із херсонських заводів, звідки винесли метал.

Затриманого передано правоохоронцям, слідства триває.


Юлия Александрова, politeka.net





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