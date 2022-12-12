Якщо Путін неочікувано помре, то війни не буде — Зеленський
Річ у тім, що країна після його смерті буде зосереджена на внутрішніх справах, вважає він, інформує
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може припинитися після ймовірної смерті російського лідера Владіміра Путіна, позаяк за таких умов інституції країни-окупанта не працюватимуть. Про це Зеленський сказав під час шоу
Президент зазначив, що великий відсоток російських громадян вірять Путіну.
"Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Отряхніть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться" — сказав Зеленський.
Він зазначив, що війна може закінчитися після смерті Путіна внаслідок хвороби або нещасного випадку саме тому, що його режим - авторитарний, де багато що залежить від однієї людини.
"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", — заявив глава держави.