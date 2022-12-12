Якщо Путін неочікувано помре, то війни не буде — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна може припинитися після ймовірної смерті російського лідера Владіміра Путіна, позаяк за таких умов інституції країни-окупанта не працюватимуть. Про це Зеленський сказав під час шоу "Мій наступний гість не потребує представлення".

Президент зазначив, що великий відсоток російських громадян вірять Путіну.

"Це знаєте як: закрити вікно і сховатися від війни. Отряхніть це. От і все. Не знати, де ти живеш. Не визнавати дійсність. А є люди, які просто бояться. Які розуміють реальність, але просто бояться" — сказав Зеленський.

Він зазначив, що війна може закінчитися після смерті Путіна внаслідок хвороби або нещасного випадку саме тому, що його режим - авторитарний, де багато що залежить від однієї людини.

"Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою", — заявив глава держави.