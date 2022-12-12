ОЕСР відкриває офіс в Україні

Україна наразі визнана потенційним членом організації.

ОЕСР відкриває офіс в Україні
© Денис Шмигаль/Telegram

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкриває регіональний офіс в Україні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Щойно в Парижі уклали угоду, яка офіційно дає підґрунтя для запуску в Києві так званого «Офісу зв'язку» Організації економічного співробітництва та розвитку. Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення», - йдеться у повідомленні.

Прем’єр відзначив, що ОЕСР була співвиконавцем Плану Маршала і тепер допомагає в розробленні Плану відновлення України.

«Цього місяця ми також отримали опис положень Програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Готові спільно розпочати її підготовку, аби якнайшвидше приєднатися до «клубу успішних країн». Це стане маркером готовності України до вступу в ЄС та сприятиме затвердженню нашої держави як регіонального лідера», - вважає Шмигаль.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідкаРосіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідка
Мобілізація в Україні: з якими захворюваннями не беруть до арміїМобілізація в Україні: з якими захворюваннями не беруть до армії
Від уряду Німеччини вимагають збудувати нові бункери на тлі війни в УкраїніВід уряду Німеччини вимагають збудувати нові бункери на тлі війни в Україні
Відтепер в Україні відзначатимуть День прав людини і на національному рівніВідтепер в Україні відзначатимуть День прав людини і на національному рівні
Словом року у Німеччині став вислів Шольца про війну в УкраїніСловом року у Німеччині став вислів Шольца про війну в Україні
Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH-155Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH-155
"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео
Загальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадянЗагальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадян
Комітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні — WPКомітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні — WP
США розмірковують над можливістю надати Україні касетні боєприпаси — CNNСША розмірковують над можливістю надати Україні касетні боєприпаси — CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости