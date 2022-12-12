ОЕСР відкриває офіс в Україні

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) відкриває регіональний офіс в Україні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Щойно в Парижі уклали угоду, яка офіційно дає підґрунтя для запуску в Києві так званого «Офісу зв'язку» Організації економічного співробітництва та розвитку. Оскільки Україна визнана потенційним членом ОЕСР, офіс попередньо функціонуватиме до 2026 року задля надання підтримки нашій державі під час відновлення», - йдеться у повідомленні.

Прем’єр відзначив, що ОЕСР була співвиконавцем Плану Маршала і тепер допомагає в розробленні Плану відновлення України.

«Цього місяця ми також отримали опис положень Програми ОЕСР, яка допоможе впровадити стандарти Організації в різних галузях. Готові спільно розпочати її підготовку, аби якнайшвидше приєднатися до «клубу успішних країн». Це стане маркером готовності України до вступу в ЄС та сприятиме затвердженню нашої держави як регіонального лідера», - вважає Шмигаль.