Окупанти почали розстрілювати червонокнижних птахів на Херсонщині – депутат Облради

Окупована лівобережна частина Херсонської області потерпає від дій російських загарбників, інформує ZN.ua.

Окупанти почали розстрілювати червонокнижних птахів на Херсонщині – депутат Облради
© Слово і діло

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, що окупанти в регіоні задля розваги розстрілюють птахів, які належать до червоної книги. Про це Халнь повідомив під час брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає від дій окупантів. Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз — це військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як мобілізовані. Учора повідомляли що під час "чергового навчання" окупанти просто почали по узбережжю розстрілювати червонокнижних птахів. Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють", - зазначив депутат.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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