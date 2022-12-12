Окупанти почали розстрілювати червонокнижних птахів на Херсонщині – депутат Облради

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, що окупанти в регіоні задля розваги розстрілюють птахів, які належать до червоної книги. Про це Халнь повідомив під час брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає від дій окупантів. Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз — це військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як мобілізовані. Учора повідомляли що під час "чергового навчання" окупанти просто почали по узбережжю розстрілювати червонокнижних птахів. Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. Там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги їх розстрілюють", - зазначив депутат.