В ЄС планують створити посаду спецпредставника з питань санкцій: хто ним може стати

Призначення планують на січень.

Європейський Союз планує призначити колишнього посла в США Девіда О'Саллівана спеціальним представником ЄС з питань санкцій, повідомляє The Financial Times із посиланням на неназвані джерела.

О'Саллівана попросили обійняти нову посаду з січня. Його завданням має стати "забезпечення зусиль Єврокомісії щодо повного дотримання обмежувальних заходів, зокрема в Туреччині, оскільки Союз прагне запобігти обходу своїх заходів стосовно Росії".

"США і ЄС наполягають, зокрема, на тому, щоб Анкара вжила заходів стосовно постачань заборонених товарів з боку торговців, які хочуть обійти суворий експортний контроль над промисловою і оборонною продукцією, запроваджений проти Росії", - зазначає FT.

За словами чиновника ЄС, серед інших країн, які також перебувають під пильною увагою Брюсселя - Сербія і ОАЕ.

Очікується, що рішення щодо призначення на посаду спецпредставника Єврокомісія ухвалить у вівторок.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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