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2022-12-12
Військова техніка РФ на території Білорусі перекинута ближче до українського кордону – моніторинг
У Білорусі тривають так звані «контртерористичні» заходи, інформує
© Міністерство оборони республіки Білорусь
В рамках так званого «регіонального угруповання військ РФ та РБ» на території Білорусі військова техніка переміщається ближче до кордону з Україною. Про це
Моніторинг демонструє, що сьогодні у Білорусі попередили про рух колон з військовою технікою дорогами країни. Перша колона рушила з району полігону "Обуз-Лєсновський" (Барановицький район Брестської області). Вона рухатиметься у бік полігону "Брестський" (Брестський район тієї самої області).
«Ближче до кордону з Україною переміщують 24 од. військової техніки, у тому числі 4 трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку», - зазначено у дописі.
Михайло Яровенко, ZN.ua