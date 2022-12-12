Військова техніка РФ на території Білорусі перекинута ближче до українського кордону – моніторинг

В рамках так званого «регіонального угруповання військ РФ та РБ» на території Білорусі військова техніка переміщається ближче до кордону з Україною. Про це повідомляє Telegram "Бєларускі Гаюн".

Моніторинг демонструє, що сьогодні у Білорусі попередили про рух колон з військовою технікою дорогами країни. Перша колона рушила з району полігону "Обуз-Лєсновський" (Барановицький район Брестської області). Вона рухатиметься у бік полігону "Брестський" (Брестський район тієї самої області).

«Ближче до кордону з Україною переміщують 24 од. військової техніки, у тому числі 4 трали з танками Т-80, мінометну батарею, машини зв'язку, інженерну техніку», - зазначено у дописі.