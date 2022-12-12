WSJ: Україна може перемогти Росію у війні, але ціна для Заходу буде надто висока

Видання пише, що західні військові чиновники розкрили тверезі оцінки потреб Києва для перемоги у війні, інформує ZN.ua.

WSJ: Україна може перемогти Росію у війні, але ціна для Заходу буде надто висока
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські лідери заявляють про намір повернути контроль над усіма територіями, які окупувала Росія. І це провокує дебати про те, що знадобиться, щоб Україна перемогла у війні і вигнала армію Москви.

Відповідь на це питання має переважно військовий характер, тому що Росія готова відмовитись від своїх завоювань лише в тому випадку, якщо її війська зазнають катастрофічних втрат, - кажуть військові стратеги. Однак, за розмовами про зброю і боєприпаси стоїть глибше політичне питання. Оскільки українські успіхи на полі бою сильно залежать від готовності західних урядів продовжувати передавати Києву військову підтримку на мільярди доларів, - пише Wall Street Journal. А щоб вигнати російську армію з її укріплених позицій на 15% української території, які вона контролює, знадобиться ще більший потік військової допомоги. Можливо, знадобиться навіть більша підтримка, ніж Захід готовий і здатний дати.

Минулого понеділка Держсекретар Ентоні Блінкен сказав Wall Street Journal, що США підтримують Київ у поверненні території, яку Росія захопила після 24 лютого, коли почалося широкомасштабне вторгнення. Це може означати, що Вашингтон не буде допомагати армії України у визволенні територій, які були окуповані в 2014 році, включно з Кримом. Інші союзники Києва твердо наполягають, що українська сторона повинна відвоювати всі свої землі.

«Будь-що крім російської поразки в Україні лише додасть Москві і іншим авторитарним силам впевненості», - сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем під час візиту у Вашингтон минулого тижня.


Лесь Димань, ZN.ua





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