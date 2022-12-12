ЗСУ готуються відбивати нові ракетні удари росіян

Попри те, що окупанти розосередили свої винищувачі з аеродромів "Енгельс" та "Дягілево", загроза повітряного терору все ще актуальна, інформує ZN.ua.

ЗСУ готуються відбивати нові ракетні удари росіян
© Мілітарний портал

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в російських військовий ще достатньо ракет для здійснення чергових ракетних ударів по нашій країні. Ба більше, Кремль не відмовився від свого плану й готовий далі атакувати мирні міста та інфраструктуру, заявив він під час телемарафону.

Та Ігнат зазначив, що Сили оборони будуть й далі збивати ворожі ракети.

"Противник планів не полишив. Так, ми бачимо розосередження російської авіації – стратегічної і дальньої – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Після "бавовни", яка відбулася на цих аеродромах ("Енгельс" та "Дягілево" – ред), вони дещо розосередили її по інших аеродромах, - констатував Ігнат. - Але загроза залишається, ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися зустрічати і будемо збивати".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 ммЗаради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Продавав награбоване росіянам: під Миколаєвом затримали підлого злодія, кадриПродавав награбоване росіянам: під Миколаєвом затримали підлого злодія, кадри
Газопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянамиГазопостачання в Херсоні: українські газовики діляться з містом технікою, замість вкраденої росіянами
Росіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідкаРосіяни б'ють по Україні нашими ж ракетами — розвідка
Від уряду Німеччини вимагають збудувати нові бункери на тлі війни в УкраїніВід уряду Німеччини вимагають збудувати нові бункери на тлі війни в Україні
Колаборант на Донеччині спрямовував електроенергію до баз росіян: справою зайнялася СБУКолаборант на Донеччині спрямовував електроенергію до баз росіян: справою зайнялася СБУ
Росіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо СвободаРосіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо Свобода
Засоби ППО, антидронові системи і не тільки: що Україна отримає від США у новому пакеті допомогиЗасоби ППО, антидронові системи і не тільки: що Україна отримає від США у новому пакеті допомоги
"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео"Ти ще "Слава Україні" тут прокричи!": росіянка накинулася на комунальників через жовто-блакитні декорації, відео
Британія оголосить нові санкції проти РФ у п’ятницю — BloombergБританія оголосить нові санкції проти РФ у п’ятницю — Bloomberg
Ігор Романенко розповів, як реагує російське суспільство на удари по її територіїІгор Романенко розповів, як реагує російське суспільство на удари по її території
Последние новости
Подгружаем последние новости