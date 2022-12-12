ЗСУ готуються відбивати нові ракетні удари росіян

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в російських військовий ще достатньо ракет для здійснення чергових ракетних ударів по нашій країні. Ба більше, Кремль не відмовився від свого плану й готовий далі атакувати мирні міста та інфраструктуру, заявив він під час телемарафону.

Та Ігнат зазначив, що Сили оборони будуть й далі збивати ворожі ракети.

"Противник планів не полишив. Так, ми бачимо розосередження російської авіації – стратегічної і дальньої – Ту-95, Ту-160, Ту-22М3. Після "бавовни", яка відбулася на цих аеродромах ("Енгельс" та "Дягілево" – ред), вони дещо розосередили її по інших аеродромах, - констатував Ігнат. - Але загроза залишається, ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари. Тому будемо готуватися зустрічати і будемо збивати".