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2022-12-12
Не Росія, а Європа потребує гарантій безпеки від Кремля – Яблонський
Заступник глави МЗС Польщі заявив, що вважати, що РФ має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки – це стратегічна помилка, інформує
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Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що вважати, що РФ має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки – це стратегічна помилка, інформує
"Надзвичайно важливо жодним чином не вдаватися до таких міркувань, що Україна нібито поступиться РФ частину своєї території, або що Росія має право очікувати гарантій безпеки від будь-кого… Це просто стратегічна помилка – такі міркування. Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі потрібні гарантії безпеки з боку РФ", – наголосив Яблонський.
Анна Конюченко, ZN.ua