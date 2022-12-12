Не Росія, а Європа потребує гарантій безпеки від Кремля – Яблонський

Заступник глави МЗС Польщі заявив, що вважати, що РФ має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки – це стратегічна помилка, інформує ZN.ua.

Не Росія, а Європа потребує гарантій безпеки від Кремля – Яблонський
© Википедия

Заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що вважати, що РФ має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки – це стратегічна помилка, інформує WNP.

"Надзвичайно важливо жодним чином не вдаватися до таких міркувань, що Україна нібито поступиться РФ частину своєї території, або що Росія має право очікувати гарантій безпеки від будь-кого… Це просто стратегічна помилка – такі міркування. Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі потрібні гарантії безпеки з боку РФ", – наголосив Яблонський.


Анна Конюченко, ZN.ua





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