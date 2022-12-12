Резніков розповів, коли продовжиться контрнаступ Сил оборони
Він зауважив, що ЗСУ не планують зупинятися навіть взимку, інформує
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ продовжать свій контрнаступ, коли промерзне земля, аби по ній могла пройти важка техніка. Тож під
Резніков нагадав, що у ЗСУ вже є "добрий досвід" в питанні освоєння передової техніки, як-от IRIS-T. Це стосується і обслуговування, і ремонту такого озброєння в польових умовах.
"ЗСУ не планують зупинятися", - зазначив Резніков, маючи на увазі бойові дії в зимовий період.
Також міністр нагадав, що для України перемога - це вихід на кордони 1991 року, які є міжнародно визнаними.