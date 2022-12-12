Резніков розповів, коли продовжиться контрнаступ Сил оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ продовжать свій контрнаступ, коли промерзне земля, аби по ній могла пройти важка техніка. Тож під час останньої пресконференції він зазначив, що наша сторона все ще чекає від партнерів танки й літаки - саме вони зможуть створити достатній потенціал для звільнення територій.

Резніков нагадав, що у ЗСУ вже є "добрий досвід" в питанні освоєння передової техніки, як-от IRIS-T. Це стосується і обслуговування, і ремонту такого озброєння в польових умовах.

"ЗСУ не планують зупинятися", - зазначив Резніков, маючи на увазі бойові дії в зимовий період.

Також міністр нагадав, що для України перемога - це вихід на кордони 1991 року, які є міжнародно визнаними.