Не знав про звільнення: у Херсоні чоловік накинувся на ЗСУ, фото

У звільненому від російських окупантів Херсоні місцевий житель накинувся на військових Збройних сил за вітання одне одного словами "Слава Україні!".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав очевидець Андрій Шор.

Чоловік припустив, що агресивний херсонець, найімовірніше, не знав про звільнення міста від російської окупації. З цієї причини він і почав погрожувати військовослужбовцям "поїздкою до уявної російської комендатури за "бандерівські гасла".

Чоловіка передали співробітникам поліції, що й повинні з'ясувати, яких політичних поглядів дотримується херсонець і чи є вони законними в умовах повномасшабної війни, розв'язаної Російською Федерацією.

"Коли вийшов із запою, через місяць після деоокупації", " Мандрівник у часі. З травня чи червня вискочив", "тривалий запій - зло", - коментують подію у соціальній мережі.