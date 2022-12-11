Окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення окупованих міст до колаборантства

У Мелітопольському районі проводять примусову паспортизацію, інформує ZN.ua.

Окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення окупованих міст до колаборантства

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення. Про це інформує Генштаб.

Зокрема, з обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.

Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.

Нагадаємо, у Росії заявили, що всі люди, які мешкають у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях України, визнаються «громадянами РФ» з 30 вересня

Кампанію паспортизації жителів Донеччини та Луганщини Росія розпочала задовго до оголошення анексії цих територій. Україна неодноразово наголошувала, що з розумінням ставиться до отримання документів держави-агресора, коли йдеться про виживання в окупації, і не вважає їхніх власниками колаборантами та зрадниками.

Імовірно, зі спробою РФ офіційно приєднати українські території, позиція влади не зміниться.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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