Окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення окупованих міст до колаборантства
У Мелітопольському районі проводять примусову паспортизацію, інформує
У тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення. Про це
Зокрема, з обігу торговельних мереж поступово вилучаються українські гривні, населення примушують переходити на російські рублі.
Також окупанти намагаються фінансово заохотити місцеве населення до колаборантства, надаючи грошову допомогу особам пенсійного віку в розмірі 10 тисяч рублів та нараховуючи більшу зарплату лояльним місцевим жителям, які згодилися працювати в установах так званої окупаційної влади.
Нагадаємо, у Росії заявили, що всі люди, які мешкають у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях України, визнаються «громадянами РФ» з 30 вересня
Кампанію паспортизації жителів Донеччини та Луганщини Росія розпочала задовго до оголошення анексії цих територій. Україна неодноразово наголошувала, що з розумінням ставиться до отримання документів держави-агресора, коли йдеться про виживання в окупації, і не вважає їхніх власниками колаборантами та зрадниками.
Імовірно, зі спробою РФ офіційно приєднати українські території, позиція влади не зміниться.