The Guardian: Путін йде на ескалацію, щоб вижити, тому миру не буде, поки він не впаде

Владіміру Путіну варто очкувати більше українських ударів по цілях на російській території на зразок тих двох авіабаз, де сталися вибухи минулого тижня. Спроби США переконати Київ не переносити війну в Росію у відповідь на нещадні ракетні обстріли українських міст виявилися безплідними.

В України просили надто багато. Удари за допомогою нещодавно розроблених власних безпілотників далекого радіусу дії, один з яких завдав удар за 240 кілометрів від Москви, дуже відрізняються від попередніх атак в Криму і інших окупованих Росією територіях. Про це в своїй статті пише міжнародний оглядач The Guardian Саймон Тісдалл.

Він нагадує, що українці говорять про самозахист. Путін розглядає їхні дії як провокацію і завдасть удар у відповідь з усього, що тільки в нього є. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що бойові дії на Донбасі будуть заморожені взимку. І наступальні дії почнуться навесні. Російські сили під тиском в Херсонській області. Тож, на думку Тісдалла, Путін не просто буде продовжувати удари по українській енергетичній інфраструктурі. Від нього також варто очікувати спроб підвищити ставки за допомогою асиметричних і невійськових методів, щоб збільшити ціну для Києва і його прихильників. Твердження США про те, що вони не заохочують і не допомагають завдавати удари по російських авіабазах, ніяк не впливають на російського автократа.

«Правду кажучи, спроби НАТО стримати війну в межах кордонів України, вже провалилися. Путін посилює глобальну боротьбу з G7 і ЄС, символом чого стала його непокора запровадженню граничної ціни для російської нафти. На тлі зимових морозів його безжальні зусилля з перетворення поставок газу в зброю завдають проблем всій Європі», - пише британський оглядач.