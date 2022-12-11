Нова Зеландія може стати першою країною у світі, вільною від куріння

МОЗ Нової Зеландії винесло на голосування парламенту радикальний план дій щодо боротьби з палінням. Реалізація плану може зробити Нову Зеландію першою країною світу, яка досягла статусу країни, вільної від паління, вже до 2025 року, пише Science.

Такий статус надається, якщо рівень паління серед дорослого населення не більше 5%.