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2022-12-11
Нова Зеландія може стати першою країною у світі, вільною від куріння
МОЗ має намір зробити країну, яка не курить, вже до 2025 року, інформує
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МОЗ Нової Зеландії винесло на голосування парламенту радикальний план дій щодо боротьби з палінням. Реалізація плану може зробити Нову Зеландію першою країною світу, яка досягла статусу країни, вільної від паління, вже до 2025 року,
Такий статус надається, якщо рівень паління серед дорослого населення не більше 5%.
Юлія Мельничук, ZN.ua