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2022-12-11
Шольц упевнений, що Путін не піде на поступки у війні проти України
Проте вважає за необхідне вести переговори з Путіним.
© © European Council
Канцлер ФРН Олаф Шольц не вірить, що президент Росії Володимир Путін піде на поступки у війні проти України.
«…Коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться саме про завоювання <...> Він хоче силоміць відвоювати частину української території», — заявив Шольц сьогодні на зустрічі з виборцями в Потсдамі.
При цьому німецький лідер висловив здивування тим, що Путін похваляється завойованими територіями на тлі відчутних втрат російської армії.
«Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 000», - сказав Шольц.
Юлія Мельничук, ZN.ua