Шольц упевнений, що Путін не піде на поступки у війні проти України

Проте вважає за необхідне вести переговори з Путіним.

Шольц упевнений, що Путін не піде на поступки у війні проти України
© © European Council

Канцлер ФРН Олаф Шольц не вірить, що президент Росії Володимир Путін піде на поступки у війні проти України.

«…Коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться саме про завоювання <...> Він хоче силоміць відвоювати частину української території», — заявив Шольц сьогодні на зустрічі з виборцями в Потсдамі.

При цьому німецький лідер висловив здивування тим, що Путін похваляється завойованими територіями на тлі відчутних втрат російської армії.

«Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 000», - сказав Шольц.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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