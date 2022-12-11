Шольц упевнений, що Путін не піде на поступки у війні проти України

Канцлер ФРН Олаф Шольц не вірить, що президент Росії Володимир Путін піде на поступки у війні проти України.

«…Коли я розмовляю з Путіним, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться саме про завоювання <...> Він хоче силоміць відвоювати частину української території», — заявив Шольц сьогодні на зустрічі з виборцями в Потсдамі.

При цьому німецький лідер висловив здивування тим, що Путін похваляється завойованими територіями на тлі відчутних втрат російської армії.

«Ми не знаємо точно, скільки російських військовослужбовців загинуло. Можливо, 100 000», - сказав Шольц.