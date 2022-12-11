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2022-12-11
Відтепер в Україні відзначатимуть День прав людини і на національному рівні
Міжнародний День прав людини відзначається ще з 1950 року, інформує
© ТСН
Щороку 10 грудня в Україні відзначатимуть День прав людини. Відповідний
«День прав людини встановлено в Україні з метою утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов'язком держави, посилення консолідації українського суспільства», - йдеться в указі.
Документ підписано на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН про святкування 10 грудня Дня прав людини на честь ухвалення Загальної декларації прав людини. У світі цей день відзначають з 1950 року.
Указ набув чинності з дня його опублікування.
Анастасія Дейна, ZN.ua