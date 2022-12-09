Путін заявив, що Росії варто було раніше розпочати повномасштабну війну проти України

Путін заявив, що Росії варто було раніше розпочати повномасштабну війну проти України
© Офіційний сайт Кремля

Президент Росії Владімір Путін стверджує, що Росії варто було раніше розпочати так звану «спецоперацію» проти України. Від повномасштабного вторгнення РФ начебто утримувала «надія на Мінські домовленості».

«Виявляється, Мінські домовленості ніхто не збирався виконувати. Колишнє керівництво України прямо сказало, що підписували і не збиралися виконувати. Але я все ж сподівався, що інші учасники процесу були відверті із нами, але вони теж нас обдурили», - обурився Путін.

Російський автократ продовжує стверджувати, що «спецоперація» йде за планом, жодних питань і проблем немає», і потреби у додатковій мобілізації в Росії зараз теж немає.

«Немає таких чинників сьогодні. Триста тисяч призвали у межах мобілізації, 150 тисяч перебувають в угрупованні, і тільки половина, 77 тисяч, у бойових підрозділах», - стверджує Путін.

Російський автократ також вчергове натякнув на необхідність переговорів із агресором, заявивши, що «домовлятися доведеться».

«Процес врегулювання в цілому, напевно, буде непростим і вимагатиме певного часу. Але так чи інакше всім учасникам цього процесу доведеться погодитись з реаліями, які складаються на землі», - додав він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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