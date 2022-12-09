Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH-155

Також надійде і інше обладнання для війська.

Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH-155
© Посольство Німеччини в Україні/twitter

Німеччина передасть Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, пікапи, вантажівки та протидронне обладнання, повідомило у 9 грудня посольство Німеччини.

“Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, два ангарні намети, сім вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання”, - йдеться в повідомленні посольства.

Також впродовж останнього тижня Україна отримала двадцять бронеавтомобілів Dingo та два великовантажні сідельні тягачі M1070 Oshkosh.

Військові аналітики називають САУ RCH-155 вдосконаленою версією PzH 2000, для якої використали колісне шасі від БТР Boxer. RCH-155 має "безпілотну", повністю автоматизовану башту, завдяки чому екіпаж цієї САУ складає всього дві особи. Максимальна заявлена дальність стрільби – до 54 км, темп ведення вогню – до 9 пострілів/хвилина, возимий боєзапас – 30 снарядів. Бойова маса – 39 тонн, швидкість ходу – до 100 км/год по шосе.

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Ірина Знась, ZN.ua





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