Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH-155
Також надійде і інше обладнання для війська.
Німеччина передасть Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, пікапи, вантажівки та протидронне обладнання,
“Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, два ангарні намети, сім вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання”, - йдеться в повідомленні посольства.
Також впродовж останнього тижня Україна отримала двадцять бронеавтомобілів Dingo та два великовантажні сідельні тягачі M1070 Oshkosh.
Військові аналітики
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