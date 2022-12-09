«Наші ракети зупинити буде неможливо»: Путін знову лякає світ ядерною зброєю РФ

Президент Росії Владімір Путін заявив, що РФ може використати ядерну зброю у відповідь на «превентивний удар».

«Всіх непокоїть ядерна зброя, все людство. США розробляють систему удару, що обеззброює – це коли удар завдається сучасними засобами по пунктах управління. У нашій ядерній стратегії сформульована відповідь на зустрічний удар», - стверджує російський лідер.

За словами Путіна, якщо система зафіксує пуск ракет у бік РФ «у повітрі опиняться сотні наших ракет, зупинити їх неможливо».