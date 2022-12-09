«Наші ракети зупинити буде неможливо»: Путін знову лякає світ ядерною зброєю РФ

Президент Росії Владімір Путін заявив, що РФ може використати ядерну зброю у відповідь на «превентивний удар».

«Всіх непокоїть ядерна зброя, все людство. США розробляють систему удару, що обеззброює – це коли удар завдається сучасними засобами по пунктах управління. У нашій ядерній стратегії сформульована відповідь на зустрічний удар», - стверджує російський лідер.

За словами Путіна, якщо система зафіксує пуск ракет у бік РФ «у повітрі опиняться сотні наших ракет, зупинити їх неможливо».

Наявність ядерної зброї він назвав «серйозним стримуючим фактором», ймовірно, маючи на увазі напад на РФ. Однак сама Росія, на яку ніхто не нападає, використовує свій ядерний потенціал для шантажу та погроз, а не захисту.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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