Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками

Вперше за останні три тижні з'явилися повідомлення про атаки РФ на Україну іранськими БПЛА. Британська розвідка розповіла , чому Росія знову почала використовувати іранські безпілотники.

«Ці події ще потребують перевірки, але цілком ймовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас у кілька сотень Shahed-131 та Shahed -136 і наразі отримала поповнення», - вважають в Міноборони Британії.

6 грудня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про збиття 17 БПЛА, в тому числі 14 безпілотників Shahed -136. А 7 грудня 2022 року українські офіційні особи повідомили про використання Росією іранських дронів, націлених на Запорізьку та Дніпропетровську області.

«Востаннє про збиття іранських Shahed-136 в Україні повідомлялося 17 листопада 2022 року. Якщо це підтвердиться, цілком ймовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА», - заявили аналітики британської розвідки.