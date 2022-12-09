Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками

Вперше за останні три тижні з'явилися повідомлення про атаки РФ на Україну іранськими БПЛА. Британська розвідка розповіла, чому Росія знову почала використовувати іранські безпілотники.
«Ці події ще потребують перевірки, але цілком ймовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас у кілька сотень Shahed-131 та Shahed -136 і наразі отримала поповнення», - вважають в Міноборони Британії.
6 грудня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про збиття 17 БПЛА, в тому числі 14 безпілотників Shahed -136. А 7 грудня 2022 року українські офіційні особи повідомили про використання Росією іранських дронів, націлених на Запорізьку та Дніпропетровську області.
«Востаннє про збиття іранських Shahed-136 в Україні повідомлялося 17 листопада 2022 року. Якщо це підтвердиться, цілком ймовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА», - заявили аналітики британської розвідки.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 December 2022