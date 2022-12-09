На окупованих територіях Луганщини закінчуються ліки, все йде на потреби військових РФ — ОВА

У медзакладах на тимчасово окупованих територіях Луганщини закінчується запас ліків, загарбники ігнорують це питання. Все, що завозиться з Росії — спрямовується на потреби російських військових. Про це повідомляє Луганська ОВА.

А медперсонал, який загарбники привезли з РФ , займається лише потребами російських солдатів.

«Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим», - заявили в ОВА.

Крім того, жителі тимчасово окупованих територій обурені тим, що їх примусово виписують з лікарень та відмовляють у госпіталізації.

Також загарбники продовжують впровадження заходів щодо примусової паспортизації. Перші на черзі – бюджетники та пенсіонери, яких просто погрожують залишити без грошей.

Додатковий тиск здійснюється і на медиків, яких поставили перед вибором – отримати папірець або звільнитися.

Для того, щоб відновити втрачені реєстраційні документи на автомобіль, замінити реєстраційні знаки, посвідчення водія — окупанти також вимагають пред’явити паспорт РФ .

«Коли він не потрібен? Під час примусової мобілізації», - додали в ОВА.