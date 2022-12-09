На окупованих територіях Луганщини закінчуються ліки, все йде на потреби військових РФ — ОВА

Медперсонал, який загарбники привезли з РФ, займається лише російськими солдатами, інформує ZN.ua.

У медзакладах на тимчасово окупованих територіях Луганщини закінчується запас ліків, загарбники ігнорують це питання. Все, що завозиться з Росії — спрямовується на потреби російських військових. Про це повідомляє Луганська ОВА.

А медперсонал, який загарбники привезли з РФ, займається лише потребами російських солдатів.

«Займаються ці гастролери виключно здоров’ям бойовиків. Місцеве населення залишається ні з чим», - заявили в ОВА.

Крім того, жителі тимчасово окупованих територій обурені тим, що їх примусово виписують з лікарень та відмовляють у госпіталізації.

Також загарбники продовжують впровадження заходів щодо примусової паспортизації. Перші на черзі – бюджетники та пенсіонери, яких просто погрожують залишити без грошей.

Додатковий тиск здійснюється і на медиків, яких поставили перед вибором – отримати папірець або звільнитися.

Для того, щоб відновити втрачені реєстраційні документи на автомобіль, замінити реєстраційні знаки, посвідчення водія — окупанти також вимагають пред’явити паспорт РФ.

«Коли він не потрібен? Під час примусової мобілізації», - додали в ОВА.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Україна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромахУкраїна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромах
Блок рекламы


Похожие новости
На Луганщині окупанти виганяють цивільних хворих з лікарень, щоб звільнити місця для військових РФ — ЦНСНа Луганщині окупанти виганяють цивільних хворих з лікарень, щоб звільнити місця для військових РФ — ЦНС
У Мінреінтеграції нагадали правила мінної безпеки на деокупованих територіяхУ Мінреінтеграції нагадали правила мінної безпеки на деокупованих територіях
Зеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертноЗеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертно
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
Латвія вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах в РосіїЛатвія вважає, що Україна має право завдавати удари по військових об’єктах в Росії
Відбувся ще один обмін полонених: повернулось 50 військовихВідбувся ще один обмін полонених: повернулось 50 військових
Окупанти готуються депортувати в РФ 10,5 тисяч дітей з Луганщини — ЦНСОкупанти готуються депортувати в РФ 10,5 тисяч дітей з Луганщини — ЦНС
Загарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях на казарми — ЦНСЗагарбники перетворюють школи на тимчасово окупованих територіях на казарми — ЦНС
У Білорусі почали лікувати російських військовихУ Білорусі почали лікувати російських військових
РФ намагається створити "поліцейську державу" на окупованих територіях – Центр нацспротивуРФ намагається створити "поліцейську державу" на окупованих територіях – Центр нацспротиву
Последние новости
Подгружаем последние новости