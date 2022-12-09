“Це вже намагалися робити з Гітлером”: у Словаччині різко розкритикували заклики до переговорів з Росією

В останні місяці на Заході все частіше обговорюється перспектива повернення України та Росії до переговорів, але більшість політиків та експертів вважають їх недоцільними через нечесну гру Кремля. Такої ж думки дотримується міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер. Він розкритикував заклики до перемовин з агресором і нагадав, що у ХХ столітті подібні методи не спрацювали з Адольфом Гітлером, який попри дипломатичні спроби європейських політиків все одно розпочав Другу світову війну. Про це глава словацького МЗС заявив під час спільного брифінгу з Дмитром Кулебою.

Качер натякнув, що путінська Росія зараз багато в чому нагадує нацистську Німеччину. На його думку, Європа повинна згадати уроки історії і зрозуміти, що домовлятися про щось із диктаторами не можна, оскільки їхні справжні наміри завжди залишаються незрозумілими.

Глава МЗС Словаччини нагадав, що спроби переговорів з Гітлером у результаті все одно призвели до загибелі десятків мільйонів людей, а також стали причиною руйнування Чехословаччини.

“Тим, хто говорить, що “ми хочемо миру, ми за перемовини”, ми завжди говоримо, що це вже пробували з Гітлером. Їх намагалися проводити за нашими спинами. Ми знаємо, що це призвело до руйнування тодішньої Чехословаччини та Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії і будемо підтримувати вас до самого кінця. А кінець – це коли ви скажете. Це український варіант миру”, – сказав Качер.