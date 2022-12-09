Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм

Для цього у країні розконсервують відповідні виробничі потужності, інформує ZN.ua.

Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
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Словаччина розглядає можливість відновити виробництво снарядів калібру 120 і 155 мм для України. Про це під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою заявив міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер.

«Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виготовляли снаряди великого калібру – 120, 155 міліметрів. У нас є потужності для цих калібрів – частково державні, частково приватні», – сказав він, зазначивши, що таким чином його країна допоможе Україні.

Також, нагадаємо, Качер повідомляв, що уряд його країни схвалив новий пакет військової допомоги Україні.

Калібр 155 мм є стандартом для артилерії країн НАТО і є дещо більшим від калібру радянського зразка – 152 мм.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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