Заради України Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм
Для цього у країні розконсервують відповідні виробничі потужності, інформує
Словаччина розглядає можливість відновити виробництво снарядів калібру 120 і 155 мм для України. Про це під час спільної
«Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виготовляли снаряди великого калібру – 120, 155 міліметрів. У нас є потужності для цих калібрів – частково державні, частково приватні», – сказав він, зазначивши, що таким чином його країна допоможе Україні.
Також, нагадаємо, Качер повідомляв, що уряд його країни схвалив новий пакет військової допомоги Україні.
Калібр 155 мм є стандартом для артилерії країн НАТО і є дещо більшим від калібру радянського зразка – 152 мм.