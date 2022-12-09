Уряд Словаччини погодив новий пакет військової допомоги для України

Туди входитимуть боєприпаси великого калібри для винищувачів, теплі речі та спорядження, інформує ZN.ua.

Уряд Словаччини погодив новий пакет військової допомоги для України

Міністр закордонних справ Растіслав Качер на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві заявив, що уряд його країни найближчим часом надасть Україні нову військову допомогу. Пакет буде включати боєприпаси і теплі речі для ЗСУ. Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги - це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", - зазначив очільник МЗС

Качер запевнив, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму, тому що це "найжахливіша війна, яка викликає огиду в людей".

"Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться", - додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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