Уряд Словаччини погодив новий пакет військової допомоги для України

Міністр закордонних справ Растіслав Качер на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві заявив, що уряд його країни найближчим часом надасть Україні нову військову допомогу. Пакет буде включати боєприпаси і теплі речі для ЗСУ. Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги - це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", - зазначив очільник МЗС

Качер запевнив, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму, тому що це "найжахливіша війна, яка викликає огиду в людей".

"Росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться", - додав він.