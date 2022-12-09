В єпархіях УПЦ МП виявили російські паспорти та «перепустки федеральних радників РФ»

Також серед знахідок СБУ виявився прапор «новоросії» та безвісти зникла людина, інформує ZN.ua.

В єпархіях УПЦ МП виявили російські паспорти та «перепустки федеральних радників РФ»
© СБУ

Служба безпеки України заявила, що під час контррозвідувальних заходів в єпархіях та монастирях Української православної церкви Московського патріархату в Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях виявили низку доказів причетності співпраці церковників із Росією.

Так, у Херсоні місцевий архімандрит, настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів, а за кілька днів до звільнення міста він утік до тимчасово окупованих районів півдня України.

Водночас на території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених з будинку почесного консула Литовської Республіки в Херсоні. Такоє в єпархії знайшли перепустки, виписані на ім’я «федерального советника военно-гражданской администрации рф» та російські паспорти місцевих священиків, які отримали їх уже під час окупації Херсону.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

У свою чергу на Черкащині у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі знайшли прапор так званої «новоросії» та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області виявили колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з росіянами. Наразі ці контакти перевіряє СБУ.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські «підручники», в яких вихваляють кремлівський режим.


Ірина Знась, ZN.ua





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