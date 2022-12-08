В Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання Росії

Кажуть, війну починали не заради цього.

В Кремлі спробували заперечити слова Путіна про територіальні надбання Росії
© Офіційний сайт Кремля

У Кремлі вирішили заперечити сказані напередодні президентом РФ Владіміром Путіном слова про те, що захоплення українських територій є одним із досягнень російської “спецоперації” в Україні, інформує ZN.ua.

“Мова про приєднання ще нових територій не йде, принаймні жодних заяв із цього приводу не було, але все одно чекає багато роботи зі звільнення територій - ще в низці нових регіонів Росії є окуповані території, які потрібно звільнити”, - заявив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков у четвер, 8 грудня.

Речник господаря Кремля стверджує, що “однією з головних цілей спеціальної військової операції був захист людей, які мешкають на південному сході України, які мешкають на Донбасі”.

При цьому він додав, що “демілітаризація та денацифікація залишаються однією з головних цілей спеціальної військової операції”, а війна в Україні може “закінчитися завтра”: “Зеленський знає, коли він може закінчитись, це може бути і завтра”.


Ірина Знась, ZN.ua





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