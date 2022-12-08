ЗСУ ліквідували уже понад 93 тисячі окупантів

Також знищено два безпілотники.

ЗСУ ліквідували уже понад 93 тисячі окупантів
© 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/facebook

Впродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували 340 окупантів, два танки та два безпілотники, повідомили вранці 8 грудня в Генеральному штабі ЗСУ.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого складають:

  • особового складу 93080 (+340) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2937 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 5911 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1925 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 од,
  • засоби ППО ? 211 од,
  • літаків – 281 од,
  • гелікоптерів – 264 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
  • крилаті ракети ? 592 од,
  • кораблі /катери ? 16 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
  • спеціальна техніка ? 164 (+1).


Ірина Знась, ZN.ua





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