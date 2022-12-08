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2022-12-08
ЗСУ ліквідували уже понад 93 тисячі окупантів
Також знищено два безпілотники.
© 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України/facebook
Впродовж минулої доби Збройні сили України ліквідували 340 окупантів, два танки та два безпілотники, повідомили вранці 8 грудня в Генеральному штабі ЗСУ.
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого складають:
- особового складу 93080 (+340) осіб ліквідовано,
- танків ? 2937 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 5911 (+2) од,
- артилерійських систем – 1925 (+2) од,
- РСЗВ – 395 од,
- засоби ППО ? 211 од,
- літаків – 281 од,
- гелікоптерів – 264 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+2),
- крилаті ракети ? 592 од,
- кораблі /катери ? 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,
- спеціальна техніка ? 164 (+1).
Ірина Знась, ZN.ua