На Луганщині окупанти виганяють цивільних хворих з лікарень, щоб звільнити місця для військових РФ — ЦНС

Окупанти виганяють цивільних хворих з лікарень, щоб звільнити місця для військових РФ . Зокрема, лікарні, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Луганщини, примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Жодного ранжування хворих немає. Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах, мусять звільнити місця до російських військових», - заявили в ЦНС.

При цьому, кількість важкопоранених солдатів РФ зростає і загарбникам не вистачає місця для їх розміщення. Тому фейкова влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця, «виписуючи» цивільних хворих.

В ЦНС закликали мирних жителів тимчасово окупованих територій за можливості залишити регіон, виїхавши на підконтрольні українському уряду території, де можна буде отримати необхідну допомогу та послуги.