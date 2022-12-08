США розмірковують над можливістю надати Україні касетні боєприпаси — CNN

Чиновники адміністрації Байдена не відкидають варіант надання Україні заборонених у 100 країнах світу касетних боєприпасів, які Росія продовжує використовувати в Україні з руйнівним ефектом. Цей варіант США розглядають лише як крайню необхідність — у разі небезпечного виснаження українських запасів, пише CNN.

За даними видання, українські чиновники та законодавці останнім часом неодноразово закликали адміністрацію Байдена та членів Конгресу надати українським військовим цей вид снарядів. Як стало відомо CNN, високопоставлені чиновники адміністрації Байдена розглядали запит упродовж кількох місяців і не відхиляли його повністю. Ця подробиця раніше не повідомлялася.