США розмірковують над можливістю надати Україні касетні боєприпаси — CNN

До цього заходу союзники можуть вдатись у крайньому випадку, інформує ZN.ua.

США розмірковують над можливістю надати Україні касетні боєприпаси — CNN
© Прес-центр АТО/Facebook

Чиновники адміністрації Байдена не відкидають варіант надання Україні заборонених у 100 країнах світу касетних боєприпасів, які Росія продовжує використовувати в Україні з руйнівним ефектом. Цей варіант США розглядають лише як крайню необхідність — у разі небезпечного виснаження українських запасів, пише CNN.

За даними видання, українські чиновники та законодавці останнім часом неодноразово закликали адміністрацію Байдена та членів Конгресу надати українським військовим цей вид снарядів. Як стало відомо CNN, високопоставлені чиновники адміністрації Байдена розглядали запит упродовж кількох місяців і не відхиляли його повністю. Ця подробиця раніше не повідомлялася.

Київ просить надати йому касетні снаряди для американських РСЗВ HIMARS та 155-міліметрових гаубиць. У США є чималі запаси таких боєприпасів — з 2016 року вони зняті з озброєння.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпекиШольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Загальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадянЗагальна мобілізація: в Україні продовжили відстрочку від призову для однієї категорії громадян
Комітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні — WPКомітет Палати представників США відхилив резолюцію про аудит військової допомоги Україні — WP
Німеччина затвердила черговий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшлоНімеччина затвердила черговий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
США не перешкоджатимуть Україні розвивати власний потенціал дальніх ударів по території РФ – ПентагонСША не перешкоджатимуть Україні розвивати власний потенціал дальніх ударів по території РФ – Пентагон
У Держдепі відхрестились від поставок Україні зброї, яка могла уразити аеродроми РФУ Держдепі відхрестились від поставок Україні зброї, яка могла уразити аеродроми РФ
РФ шукає шляхи заморозити війну в Україні: Блінкен пояснив, чому не можна цього допуститиРФ шукає шляхи заморозити війну в Україні: Блінкен пояснив, чому не можна цього допустити
Угорщина заблокувала виділення Україні макрофіну на 18 мільярдів євроУгорщина заблокувала виділення Україні макрофіну на 18 мільярдів євро
Forbes: Росія до вторгнення знищила в Україні 210 тисяч тонн артилерійських снарядівForbes: Росія до вторгнення знищила в Україні 210 тисяч тонн артилерійських снарядів
Росіянка поскаржилася на свого 16-річного сина, який проти війни в Україні: "Щоб туди його відправили"Росіянка поскаржилася на свого 16-річного сина, який проти війни в Україні: "Щоб туди його відправили"
Последние новости
Подгружаем последние новости