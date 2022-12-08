На Донеччині дезертирували 20 озброєних російських зеків – Генштаб

Трьох з них ліквідували свої.

На Донеччині дезертирували 20 озброєних російських зеків – Генштаб
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупанти та мобілізовані в’язні продовжують дезертирувати з армії РФ. Такий випадок днями трапився у Ясинуватій Донецької області. Про це сказано у зведенні Генштабу ЗСУ.

«За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше ув?язнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено», – сказано у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua.

Там додали, що окупаційне командування продовжує розшукові заходи.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпекиШольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – ГенштабРосіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – Генштаб
Україна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромахУкраїна веде законну оборонну війну – Єврокомісія про вибухи на російських аеродромах
Росіяни використовують цивільні об’єкти як свої бази – ГенштабРосіяни використовують цивільні об’єкти як свої бази – Генштаб
Розгортання російських військ у Білорусі: пояснення від ISW щодо маневрів КремляРозгортання російських військ у Білорусі: пояснення від ISW щодо маневрів Кремля
Більше російських ракет – потужніша реакція від нас: У повітряних силах прокоментували майбутні масові удари по УкраїніБільше російських ракет – потужніша реакція від нас: У повітряних силах прокоментували майбутні масові удари по Україні
Військові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-ФасоВійськові Беніну вбили чотирьох озброєних людей біля кордону з Буркіна-Фасо
У Горлівці у загиблих "вагнерівців" вилучають документи, а тіла вивозять у невідомому напрямку — ГенштабУ Горлівці у загиблих "вагнерівців" вилучають документи, а тіла вивозять у невідомому напрямку — Генштаб
Скільки танків залишилося у російських окупантів: "До відновлення боєздатності придатні близько 20%"Скільки танків залишилося у російських окупантів: "До відновлення боєздатності придатні близько 20%"
Генштаб: В РФ досі не можуть вирішити питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованихГенштаб: В РФ досі не можуть вирішити питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих
У Білорусі почали лікувати російських військовихУ Білорусі почали лікувати російських військових
Последние новости
Подгружаем последние новости