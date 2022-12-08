На Донеччині дезертирували 20 озброєних російських зеків – Генштаб

Російські окупанти та мобілізовані в’язні продовжують дезертирувати з армії РФ . Такий випадок днями трапився у Ясинуватій Донецької області. Про це сказано у зведенні Генштабу ЗСУ.

«За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше ув?язнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено», – сказано у зведенні Генштабу, інформує ZN.ua .

Там додали, що окупаційне командування продовжує розшукові заходи.