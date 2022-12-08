Пілот, який відвів несправний літак від Вінниці й успішно катапультувався, став Героєм України

Пілоту Повітряних сил ЗСУ Вадиму Ворошилову, який відвів свій несправний літак від Вінниці 12 жовтня та успішно катапультувався, отримав звання Героя України та орден «Золота зірка». Відповідний указ президента України Володимира Зеленського, датований ще 5 грудня, опублікували на офіційному сайті глави держави.

В указі президента сказано: «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору».

Вадим Ворошилов з позивним Karaya (як і в Еріха Гартманна – німецького аса, якого вважають найуспішнішим пілотом-винищувачем за всю історію авіації) 12 жовтня виконував бойове завдання зі знищення ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 і за день встиг знищити п’ять «шахідів». У якийсь момент через технічні причини він почав втрачати керування літаком, однак зробив усе можливе, щоб відвести машину якомога далі від міської забудови і лише потім катапультувався.

6 грудня, у День Збройних сил України, він опублікував у своєму Instagram фото зі своїм закривавленим обличчя після катапультування.

«Скажу лаконічно. Нас нікому і нічому не зламати! Сили оборони України стоять на захисті не лише нашої Держави, вони стоять на захисті всього цивілізованого світу, це щит який оберігає західний світ від орди, яка залишає після себе лише хаос та розруху! Але цей захист дуже дорого вартує для синів України, тому це потрібно розуміти та пам’ятати!», – написав Вадим.

Про льотчика відомо, що він є уродженцем Кременчука і в 2011 році став випускником Кременчуцького військового ліцею. Також він закінчив Харківський національний університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Після закінчення навчання у 2016-му році був направлений на службу до 204-ї бригади тактичної авіації, де служив льотчиком, а згодом старшим льотчиком авіаційної ланки авіаційної ескадрильї та начальником служби безпеки польотів служб.

У 2017 році став кращим молодим льотчиком повітряного командування «Південь». У 2020 році за підсумками льотних змагань став «Кращим екіпажем винищувальної авіації Повітряних Сил України». У 2021 році в інтерв'ю він розповів про звільнення з війська через бюрократію.

Очевидно, повернувся до лав Збройних сил після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України.