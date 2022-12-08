В німецькому уряді заявили, що Україна має право захищатися не лише на своїй території

Речник уряду Штеффен Хебештрайт прозоро натякнув на нещодавні вибухи на російських аеродромах, інформує ZN.ua.

Нещодавні вибухи на російських аеродромах “Енгельс-2” та “Дягілєво” спричинили жваві дискусії не лише в Росії та Україні, а й на Заході, де частина політиків та експертів вважають, що до подій причетні ЗСУ. Офіційно ця інформація досі не отримала підтвердження, але у Німеччині натякнули, що підтримують право України здійснювати удари по військових об’єктах на території РФ. Таку думку висловив речник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт, передає Der Spiegel.

Посадовець не став прямо коментувати вибухи на російських аеродромах, але дав зрозуміти, що у дискусії стосовно ударів по військовій та пов’язаній із нею інфраструктурі на території Росії Німеччина займає позицію на боці України.

"Україна має гарантоване право на самооборону, що випливає із статті 51 Статуту ООН, і не зобов'язана обмежувати зусилля щодо оборони своєю власною територією", – заявив Хебештрайт.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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