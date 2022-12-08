У Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватиме радіо і ТБ в разі блекауту

У випадку повного зникнення електроенергії на території України частина радіостанцій і телеканалів працюватимуть ще щонайменше три дні. За допомогою них громадяни зможуть дізнатися важливу інформацію, повідомив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь у ефірі телемарафону.

“На сьогоднішній день п'ять радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох діб, так само й телевізійні канали, телемарафон також – зарезервовано подачу телесигналу на три доби. Далі це залежить від доставки і палива. Телебачення і радіо будуть працювати. Українське радіо працює в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію”, – розповів він.

Держава також забезпечує можливості доставки сигналу протягом трьох діб для Концерну радіомовлення і телевеж.

Водночас, Щиголь погодився, що громадянам бажано мати радіоприймач, що працює на батарейках, для користування такими ЗМІ.